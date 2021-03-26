Ресторанная еда оказалась смертельно опасной

Исследователи из Университета Айовы обнаружили, что регулярное употребление еды из ресторановповышает риск хронических заболеваний и смерти. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Ученые сопоставили данные о смертности с результатами исследования здоровья и пищевых привычек. В нем приняли участие 35 тысяч американцев старше 20 лет.
Люди, которые чаще раза в день бывают в ресторане или покупают навынос, повышают риск смерти в 1,49 раз.
«Напрашивается вывод, что частое употребление еды, приготовленной не дома, — это, возможно, не самая здоровая привычка», — говорит один из авторов исследования Вэй Бао.