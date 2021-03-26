Ресторанная еда оказалась смертельно опасной

Исследователи из Университета Айовы обнаружили, что регулярное употребление еды из ресторановповышает риск хронических заболеваний и смерти. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ученые сопоставили данные о смертности с результатами исследования здоровья и пищевых привычек. В нем приняли участие 35 тысяч американцев старше 20 лет.

Люди, которые чаще раза в день бывают в ресторане или покупают навынос, повышают риск смерти в 1,49 раз.