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Диетолог назвала помогающий от перепадов настроения продукт

Lenta.ruиещё 3
5 часов назад
Справиться с весенними перепадами настроения помогут спелые томаты, заявила врач-диетолог, профессор Федерального медико-биологического агентства России, врач персонифицированной медицины Маргарита Королева. Ее цитирует агентство «Москва».
В томатах содержится аминокислота триптофан, которая является строительным материалом гормона счастья — серотонина. «Пусть обязательно будет два-три томата в день в составе питания. Томаты богаты ликопином, который позволяет сохранить молодость и красоту, а также является ценным для мужского здоровья», — сказала Королева.
Триптофан также содержится в составе фиников и темного шоколада. По слова диетолога, данная аминокислота есть в соевых продуктах и сырах. «Достаточный уровень серотонина в организме поддерживает не только триптофан, но и достаточное содержание фолиевой кислоты, то есть витамина В9 и вообще в принципе все витамины группы В», — заключила врач.
Ранее врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа заявила, что к главным признакам весеннего авитаминоза относятся кровоточивость десен, землистый цвет лица и быстрая утомляемость. Первый сигнал о том, что нужно начинать терапию — именно цвет лица.
Еда,Маргарита Королева,Федеральное медико-биологическое агентство,АГН "Москва",
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