Диетолог предупредила россиян об опасности колбасы

Врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова предупредила россиян об опасности колбасы. Об этом сообщает Sputnik.

По мнению диетолога, от ежедневного употребления колбасы могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками, а также появиться акне.

Диетолог напомнила, что сырокопченые колбасы содержат от 30 до 44 процентов жира, а также большое количество соли и специй.

«Это продукт деликатесный, для праздника. Ни в коем случае не на каждый день. Если есть его каждый день, то начнутся проблемы с давлением, с почками. Особенно я бы не рекомендовала это делать сердечникам, гипертоникам, людям с патологией почек и подросткам с проблемами кожи. Юношеские прыщи очень сильно реагируют на специи и соль», — пояснила врач.

Она также призвала не употреблять постоянно вареную колбасу, которая по ГОСТу может быть «не мясным, а мясосодержащим продуктом».