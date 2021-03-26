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Диетолог предупредила россиян об опасности колбасы

Даня Виттиг
7 часов назад
Врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова предупредила россиян об опасности колбасы. Об этом сообщает Sputnik.
Диетолог предупредила россиян об опасности колбасы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По мнению диетолога, от ежедневного употребления колбасы могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками, а также появиться акне.
Диетолог напомнила, что сырокопченые колбасы содержат от 30 до 44 процентов жира, а также большое количество соли и специй.
«Это продукт деликатесный, для праздника. Ни в коем случае не на каждый день. Если есть его каждый день, то начнутся проблемы с давлением, с почками. Особенно я бы не рекомендовала это делать сердечникам, гипертоникам, людям с патологией почек и подросткам с проблемами кожи. Юношеские прыщи очень сильно реагируют на специи и соль», — пояснила врач.
Она также призвала не употреблять постоянно вареную колбасу, которая по ГОСТу может быть «не мясным, а мясосодержащим продуктом».
Безопасной альтернативой колбасы может стать его домашний аналог, приготовленный из куска любого мяса.
Ранее "Рамблер" сообщал, как колбаса влияет на организм.
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