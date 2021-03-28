Продукты, которые чаще всего подделывают

Люди, живущие в крупных городах, привыкли покупать продукты в супермаркетах или гипермаркетах, где собраны продукты от разных поставщиков. Если одни продукты вы пробовали, то когда хотите купить другие, приходится тщательно изучать их состав и место производства. Все дело в том, что недобросовестные поставщики товаров очень часто выдают искусственные продукты за натуральные. Так они могут превращать дешевое сырье в дорогой товар. "Рамблер" рассказывает, как не нарваться на подделки в магазинах.

Икра

Специалисты отмечают, что треть икры, продающейся в Европе — фальсификат. Ее красят, добавляют химические добавки и выдают их за консерванты. Так, например, из икры мойвы делают толику (икру летучей рыбы), а из щучьей при покраске получается черная икра. С красной дела обстоят еще тяжелее. Дело в том, что ее научились производить из водорослей или желатина и рыбного бульона. Примечательно, что на вкус она практически не отличается от настоящей, поэтому будьте аккуратнее и покупайте икру у проверенных поставщиков. Кроме того, смотрите на цену — поддельную красную икру всегда выдает низкая цена.

Сыр

По данным аналитиков, сыр раньше был одним из самых подделываемых продуктов, а после введения санкций мошенников стало еще больше. Дело в том, что в некачественный дешевый сыр могут добавлять компоненты, которые не опасны для человека. Однако прич частом и долгом употреблении они могут вызывать проблемы со здоровьем. Так в российский сыр вместо молока могут добавить пальмовое масло, а в пармезан — целлюлозу.

Мед