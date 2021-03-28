Раскрыт самый полезный вид масла

Врач-диетолог Инна Кононенко раскрыла самый полезный вид масла. Об этом кандидат медицинских наук заявила в беседе с «Пятым каналом».

По ее словам, все жиры обычно делятся на две группы — насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, при этом к первым относятся сливочное, топленое, кокосовое масла, ко вторым — все растительные. Специалист рассказала, что насыщенные жиры являются более стабильными, в то время как полиненасыщенные подвержены кислородному окислению, в результате которого образуются свободные радикалы, способные вызывать онкологические заболевания.

Для жарки эксперт советует выбирать насыщенные жирные кислоты. Из них наиболее полезным является топленое масло, так как в нем больше витаминов и микроэлементов. Помимо этого, в нем меньше молочного белка и лактозы, которую многие люди плохо переносят.

Растительные масла Кононенко рекомендует использовать только как заправку для салата. Однако она также добавила, что есть много различных полезных масел, например, масло авокадо или ореховые масла.