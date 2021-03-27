Французские монахи объявили экстренную распродажу сыра

Как правило, аббатство продает сыры исключительно в собственном магазине или реализует их через рестораны. Однако из-за пандемии продажи упали на 50 процентов, а рестораны закрыты с 30 октября. «Мы пытались объяснить нашим 75 коровам, что им нужно производить меньше молока, но они, похоже, не поняли», — отшутился брат Жан-Клод, отвечающий за маркетинг в монастыре.