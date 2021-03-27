Эксперты рассказали, что чаще всего россияне едят на завтрак

Сервис SuperJob провели исследование вкусовых привычек населения и выяснил, что чаще всего россияне едят на завтрак. Об этом сообщает РБК.

По результатам исследования, большинство россиян в рабочие дни едят на завтрак бутерброды, кашу или блюда из куриных яиц.

Почти треть россиян отдала предпочтение сэндвичам, чуть меньше респондентов начинают день с каши. Каждый пятый россиянин любит есть утром яичницу, омлет или вареные яйца.

Йогурты и творог едят около пяти процентов работников, два процента граждан завтракают печеньем. Только чай или кофе пьют перед работой 15 и 20 процентов опрошенных соответственно.

При этом мужчины чаще выбирают для завтрака блюда из куриных яиц (23 против 18 процентов среди женщин) и только чай (16 против 12 процентов). Россиянки охотнее завтракают творогом или йогуртом (7 против 3 процентов) и пьют кофе (23 против 15 процентов).

Две трети россиян завтракают дома, при этом наибольшая доля любителей утреннего приема пищи на кухне — среди граждан старше 45 лет (74 процента). Еще 15 процентов принимают пищу на работе — больше всего таких опрошенных в возрастной категории до 24 лет (20 процентов).