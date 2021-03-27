Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Почта

Эксперты рассказали, что чаще всего россияне едят на завтрак

Даня Виттиг
28 минут назад
Сервис SuperJob провели исследование вкусовых привычек населения и выяснил, что чаще всего россияне едят на завтрак. Об этом сообщает РБК.
Эксперты рассказали, что чаще всего россияне едят на завтрак
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По результатам исследования, большинство россиян в рабочие дни едят на завтрак бутерброды, кашу или блюда из куриных яиц.
Почти треть россиян отдала предпочтение сэндвичам, чуть меньше респондентов начинают день с каши. Каждый пятый россиянин любит есть утром яичницу, омлет или вареные яйца.
Йогурты и творог едят около пяти процентов работников, два процента граждан завтракают печеньем. Только чай или кофе пьют перед работой 15 и 20 процентов опрошенных соответственно.
При этом мужчины чаще выбирают для завтрака блюда из куриных яиц (23 против 18 процентов среди женщин) и только чай (16 против 12 процентов). Россиянки охотнее завтракают творогом или йогуртом (7 против 3 процентов) и пьют кофе (23 против 15 процентов).
Две трети россиян завтракают дома, при этом наибольшая доля любителей утреннего приема пищи на кухне — среди граждан старше 45 лет (74 процента). Еще 15 процентов принимают пищу на работе — больше всего таких опрошенных в возрастной категории до 24 лет (20 процентов).
Каждый шестой россиянин не ест по утрам, а среди граждан от 25 до 34 лет таких 21 процент. В кафе ест всего один процент опрошенных.
Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители