В каких продуктах больше всего паразитов

О паразитах нам рассказывают еще в детстве, когда объясняют, почему надо тщательно мыть фрукты и нельзя есть упавшее на пол. И тем не менее, взрослые болеют паразитозом не реже, чем дети.

Со временем мы начинаем пренебрегать правилами элементарной обработки продуктов, часто едим на бегу и лишний раз помыть зелень нам просто некогда. Так мы облегчаем жизнь гельминтам и серьезно рискуем своим здоровьем. Кроме того, многие просто не догадываются, что некоторые безобидные на первый взгляд продукты — чемпионы по количеству паразитов. И это не только зелень. Подробнее обо всем — в новом видео.