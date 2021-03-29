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В каких продуктах больше всего паразитов

Полина Алферова
6 часов назад
О паразитах нам рассказывают еще в детстве, когда объясняют, почему надо тщательно мыть фрукты и нельзя есть упавшее на пол. И тем не менее, взрослые болеют паразитозом не реже, чем дети.
Со временем мы начинаем пренебрегать правилами элементарной обработки продуктов, часто едим на бегу и лишний раз помыть зелень нам просто некогда. Так мы облегчаем жизнь гельминтам и серьезно рискуем своим здоровьем. Кроме того, многие просто не догадываются, что некоторые безобидные на первый взгляд продукты — чемпионы по количеству паразитов. И это не только зелень. Подробнее обо всем — в новом видео.
Еда,Видео,
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