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Как быстро и тонко нарезать лук без ножа

Александра Нечаева
1 час назад
Нарезать луковицу аккуратно, быстро и тонко удается далеко не всегда. Но есть один способ, который позволит сделать это максимально эффективно, без особых усилий и даже без помощи ножа. О том, что это за удивительный способ нарезки, читайте в материале “Рамблера”.
Луковицу перед нарезкой, как обычно, следует тщательно вымыть и очистить от шелухи. Затем режем овощ пополам (собственно, только для этой процедуры понадобится нож), а затем берем в руки обыкновенную овощечистку.
Орудовать овощечисткой следует точно так же, как при очистке с помощью нее картофеля или моркови. Если прикладывать больше силы, полоски будут получаться толще, слабое нажатие на инструмент гарантирует тонко нашинкованные кусочки лука.
Нарезать таким образом луковицу можно в готовящееся блюдо или в уже приготовленное, также удобно с помощью овощечистки подготовить довольно большое количество лука для того, чтобы замариновать, например, шашлык.
Еда,
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