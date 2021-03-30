Как быстро и тонко нарезать лук без ножа

Нарезать луковицу аккуратно, быстро и тонко удается далеко не всегда. Но есть один способ, который позволит сделать это максимально эффективно, без особых усилий и даже без помощи ножа. О том, что это за удивительный способ нарезки, читайте в материале “Рамблера”.

Луковицу перед нарезкой, как обычно, следует тщательно вымыть и очистить от шелухи. Затем режем овощ пополам (собственно, только для этой процедуры понадобится нож), а затем берем в руки обыкновенную овощечистку.

Орудовать овощечисткой следует точно так же, как при очистке с помощью нее картофеля или моркови. Если прикладывать больше силы, полоски будут получаться толще, слабое нажатие на инструмент гарантирует тонко нашинкованные кусочки лука.