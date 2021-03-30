Зачем сыпать соль на угли при жарке шашлыка

Вкусный шашлык любят, наверно, все. Существует множество рецептов его приготовления. Но кроме знания, как удачно замариновать мясо, необходимо обладать умением его правильно приготовить на огне. А вот тут порой возникают сложности. “Рамблер” делится способом приготовления, при котором ваш шашлык обязательно получится румяным и сочным.

Основная проблема при приготовлении шашлыка - поддерживать необходимое состояние жара. С мяса на раскаленные угли капает жир, он начинает гореть и приходится постоянно тушить то и дело вспыхивающие языки пламени. Чаще всего для этой цели используют воду, иногда квас или даже пиво. Но тут возникает проблема: жидкость, разумеется, справляется с огнем, но и угли тушит тоже. Жар в мангале становится меньше, что не может не влиять на прожарку мяса. С одной стороны, например, шашлык может подгореть, а с другой остаться недожаренным.

Решить проблему, оказывается, можно довольно просто и быстро: понадобится лишь пачка соли. После того, как угли раскалятся до необходимой температуры, их необходимо равномерно присыпать солью (понадобится около 150-200 граммов). Действуйте аккуратно, поскольку соль начинает взрываться.

После того, как угли равномерно покрыты слоем соли и она перестала взрываться, на мангал можно поместить шампуры с мясом. Соль поддерживает постоянный стабильный жар в мангале, не дает жиру гореть и при таком способе приготовления шашлыка пепла образуется гораздо меньше.