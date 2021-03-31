Раскрыта дневная норма кофе

По ее словам, хотя четкого запрета не существует, не следует пить больше 1-2 чашек данного напитка в день. При этом желательно, чтобы кофе был не крепкий или с молоком.

Стародубова также рассказала, что некоторые специалисты предлагают ограничивать потребление непосредственно кофеина. Так, по их мнению, можно употреблять не более трех миллиграмм данного вещества на один килограмм массы тела. То есть при массе тела 70 килограмм человек может позволить себе не более 210 миллиграмм кофеина, или трех небольших эспрессо.