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Россиянам назвали самые полезные десерты

Lenta.ru
34 минуты назад
Самыми полезными десертами считаются шоколад, свежие фрукты и ягоды, изделия из кэроба (плоды рожкового дерева). Их в разговоре с телеканалом «Звезда» назвала нутрициолог Маргарита Львова.
По ее словам, при выборе шоколада надо внимательно смотреть на состав и выбирать тот товар, в котором содержится максимальный процент какао-бобов и минимальный — остальных ингредиентов. При этом между молочным и горьким изделиями нет особой разницы в калорийности.
Хорошей альтернативой шоколаду будет кэроб. Продукты из него обычно производятся без сахара и не вызывают привыкания.
«По вкусу он, конечно, отличается, но он будет более полезный», — сказала Львова.
Она отметила, что фрукты и ягоды хоть и полезны, но не стоит превышать дневную норму. Для фруктов это два плода, для ягод — 150-300 грамм. Это позволит не набирать лишний вес и не нагружать поджелудочную железу.
Ранее эндокринолог Зухра Павлова предостерегла от употребления фруктов в качестве самостоятельного перекуса. Она пояснила, что в них содержится фруктоза, влияющая на накопление жира. Это же касается ягод.
Еда,ТК "Звезда",
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