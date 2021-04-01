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Повар раскрыл секрет приготовления идеальной яичницы

Стелла Шмель
1 час назад
Шеф-повар Мэтт Престон из Австралии рассказал, на что обратить внимание при приготовлении яиц различным способом. Его слова приводит издание Daily Mail.
Повар раскрыл секрет приготовления идеальной яичницы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Повар рассказал, что при приготовлении яиц пашот нужно обратить внимание на их свежесть. Для этого он посоветовал разбить одно яйцо из пачки в тарелку. Если белок растекается лужей вокруг желтка, стоит приготовить яйца иным способом.
Чтобы приготовить идеальную болтунью, следует перемешивать яйцо и периодически убирать его с самого горячего места на сковородке.
Классическую глазунью испортить крайне сложно, считает повар. Если хочется получить хрустящую корочку, Престон советует прибавить огонь. А закрытая крышка сделает такое блюдо более нежным и даст белую пленку сверху желтка.
Чтобы сварить яйца, следует погрузить их в холодную воду, а после доведения до кипения варить три минуты для того, чтобы получить яйца всмятку, пять для яиц в мешочек и восемь — для яиц вкрутую.
Ранее "Рамблер" писал, что диетолог назвала дневную норму кофе.
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