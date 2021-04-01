Повар раскрыл секрет приготовления идеальной яичницы

Шеф-повар Мэтт Престон из Австралии рассказал, на что обратить внимание при приготовлении яиц различным способом. Его слова приводит издание Daily Mail.

Повар рассказал, что при приготовлении яиц пашот нужно обратить внимание на их свежесть. Для этого он посоветовал разбить одно яйцо из пачки в тарелку. Если белок растекается лужей вокруг желтка, стоит приготовить яйца иным способом.

Чтобы приготовить идеальную болтунью, следует перемешивать яйцо и периодически убирать его с самого горячего места на сковородке.

Классическую глазунью испортить крайне сложно, считает повар. Если хочется получить хрустящую корочку, Престон советует прибавить огонь. А закрытая крышка сделает такое блюдо более нежным и даст белую пленку сверху желтка.