В России захотели изменить рецепт пива

Производители в России захотели изменить рецепт специального пива, пишут «Ведомости» . Соответствующее предложение направлено Минфину

С инициативой выступила Ассоциация производителей пива (АПП). Она предлагает изменить требования к напитку «пиво специальное» в профильном техническом регламенте Евразийского экономического союза ЕАЭС ).

По мнению пивоваров, в специальном пиве следует понизить минимальный уровень содержания солода. Сейчас он равняется 80 процентам, остальное должно приходиться на плодово-ягодное и растительное сырье, а также вкусоароматические добавки.

В новом регламенте предлагается установить минимальное содержание пивоваренного солода на уровне 50 процентов. Еще 30 процентов будет приходиться на сахаросодержащие продукты. Помимо этого, производители просят разрешить добавлять в напиток ароматизаторы, зерно, плодово-ягодное и растительное сырье на этапе варки.