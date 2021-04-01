Классический рецепт пива в России хотят изменить

Ассоциация производителей пива (АПП) выступила с предложением изменить требования к рецепту, отвечающему названию "пиво специальное". Об этом пишут "Ведомости".

Пивовары считают, что в специальном пиве следует понизить минимальный уровень содержания солода. В настоящее время он равен 80%, остальное приходится на плодово-ягодное и растительное сырье, а также вкусоароматические добавки.