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Классический рецепт пива в России хотят изменить

Стелла Шмель
1 час назад
Ассоциация производителей пива (АПП) выступила с предложением изменить требования к рецепту, отвечающему названию "пиво специальное". Об этом пишут "Ведомости".
Пивовары считают, что в специальном пиве следует понизить минимальный уровень содержания солода. В настоящее время он равен 80%, остальное приходится на плодово-ягодное и растительное сырье, а также вкусоароматические добавки.
Новый регламент предлагает установить минимальное значение на уровне 50%. Это позволит относить к категории специального пива напитки, которые по действующим правилам не считаются пивом вовсе.
Еда,Ведомости,
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