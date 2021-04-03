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Чем могут быть опасны крупы

Стелла Шмель
2 часа назад
У большинства домохозяек запас круп достаточно объемен. Казалось бы, что может пойти не так? Рассказываем в материале "Рамблера".
В крупе могут завестись жучки. Одним из наиболее злостных вредителей является мучной клещ. Взрослые клещи, а также их личинки, могут повредить не только крупу, но и зерно и муку. Продукты, в которых завелся данный паразит, обладают неприятным медовым запахом, а также обладают прогорклым вкусом.
Также мучные клещи вызывают сенсибилизацию (приобретение организмом специфической повышенной чувствительности к чужеродным веществам – аллергенам) у людей, склонных к аллергическим реакциям.
Кроме того, в муке или крупах могут завестись жучки.
Что делать? Безусловно, есть такие продукты не стоит, их нужно сразу выкинуть. А если вредителей небольшое количество, то можно попробовать спасти продукты. Горох или бобы можно соленой водой, тогда жуки и их личинки всплывут. Муку можно просеять через мелкое сито и прокалить в духовке при температуре не менее 60 градусов (около 40 мин).
В любом случае, берегите свое здоровье и ни в коем случае не используйте сомнительные продукты.
Еда,
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