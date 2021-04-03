Диетолог назвал худший способ есть яйца

По его словам, любая колбаса, обжаренная вместе с яйцами, делает это блюдо вредным. Cогласно исследованиям, употребление яиц с жареным красным мясом в размере 50 граммов в сутки увеличивает риск появления различных заболеваний, например, рака поджелудочной железы и толстой кишки. Врач также добавил, что данная комбинация продуктов может ускорить течение атеросклероза.