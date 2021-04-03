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Диетолог назвал худший способ есть яйца

Даня Виттиг
2 часа назад
Врач-диетолог Михаил Гинзбург раскрыл худший способ есть яйца. Об этом доктор медицинских наук рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.
Диетолог назвал худший способ есть яйца
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По его словам, любая колбаса, обжаренная вместе с яйцами, делает это блюдо вредным. Cогласно исследованиям, употребление яиц с жареным красным мясом в размере 50 граммов в сутки увеличивает риск появления различных заболеваний, например, рака поджелудочной железы и толстой кишки. Врач также добавил, что данная комбинация продуктов может ускорить течение атеросклероза.
Эксперт призвал людей не смешивать яйца и мясо, а также напомнил, что самым безопасным способом приготовления яиц можно назвать варку, например, яйцо-пашот.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие продукты укрепляют иммунитет.
Еда,Михаил Гинзбург,РИА Новости,
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