Диетолог рассказала об опасности минеральной воды

Диетолог Нурия Дианова объяснила, почему опасно употреблять без рецепта лечебную минеральную воду. По ее словам, виной всему высокое содержание соли. Об этом сообщает ФАН.

Доктор рассказала, что лечебную минеральную воду можно пить в качестве профилактики существующих заболеваний. Но для этого необходимо получить назначение гастроэнтеролога. Без его рекомендаций лечебная вода может сильно повысить уровень соли в организме, что приведет к негативным последствиям.