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Диетолог рассказала об опасности минеральной воды

Катерина Саломе
1 час назад
Диетолог Нурия Дианова объяснила, почему опасно употреблять без рецепта лечебную минеральную воду. По ее словам, виной всему высокое содержание соли. Об этом сообщает ФАН.
Доктор рассказала, что лечебную минеральную воду можно пить в качестве профилактики существующих заболеваний. Но для этого необходимо получить назначение гастроэнтеролога. Без его рекомендаций лечебная вода может сильно повысить уровень соли в организме, что приведет к негативным последствиям.
При этом Дианова подчеркнула, что столовая минеральная вода не нанесет вреда организму. Поэтому ее продают без рецепта.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что диетолог назвал худший способ есть яйца.
Еда,
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