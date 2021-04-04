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Ухудшают память: ученые заявили о влиянии сладких напитков

Катерина Саломе
5 часов назад
Американские ученые из Университетов Джорджии и Южной Калифорнии провели серию экспериментов. В результате они обнаружили, что сладкие напитки ухудшают память и способность к обучению у детей. Результаты научной работы опубликованы на сайте ScienceDaily.
Ухудшают память: ученые заявили о влиянии сладких напитков
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Специалисты проводили исследования на крысах. В процессе они выявили, что грызуны, которых в молодом возрасте поили подслащенной водой, чаще страдали от проблем с памятью. Из-за потребления сладких напитков у подопытных менялся состав кишечных бактерий, а это в свою очередь пагубно влияло на работу мозга.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что диетолог рассказала об опасности минеральной воды.
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