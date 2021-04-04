Если спросить у нашего человека, с какой кашей у него ассоциируется русская кухня, то в большинстве случаев назовут именно гречневую. На самом деле гречка, попав на Русь в незапамятные времена, стала настоящим национальным продуктом и больше нигде в мире так не почитается, как в России. Почему именно гречка, а не рис или, например, перловка?

Некоторые ученые считают, что гречка пришла к нам из Константинополя, из Византии, населенной греками. Вероятнее всего, это не так, ведь в Греции этот вид крупы не пользуется спросом и многие вообще никогда не пробовали гречневой каши.

Вторая версия гласит, что гречку начали на Руси первыми возделывать пришедшие из Византии греческие монахи. Говорят, что пресный, даже слегка горьковатый вкус этого продукта хорошо соответствует аскетической философии «черного» монашества. Эта версия также не имеет точного подтверждения.

Есть и другие, не менее реалистичные сценарии появления популярной крупы на Руси. Кто-то утверждает, что ее завезли к нам при монголо-татарском нашествии, кто-то считает, что гречку привезли к нам купцы из Азии. Может это и ближе к истине, ведь с давних пор у гречки есть второе название – татарка.

Гречневая каша с мясом входит в солдатский рацион ИРП 4. Бойцам ее поставляют в виде консервов с тушеным говяжьим мясом, жиром и специями. Но хорошо известно, что гречка – это не только солдатская пища. Она составляет важную часть русской кухни – из гречки варят каши, супы, жарят постные котлеты, в виде муки ее добавляют при выпечке хлеба, блинов и оладий.