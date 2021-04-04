Кто первым придумал пельмени

Пельмени – блюдо, которое широко известно в России и в ближайших странах. Традиции варить мясо в тесте есть у многих народов, вспомним тех же грузин с хинкали, китайцев с их множеством кулинарных выдумок. Пельмени же ассоциируются чисто с Россией, но так ли это на самом деле. И главный вопрос: кто первым придумал это блюдо? Подробнее об этом расскажет "Рамблер".

Согласно самой распространенной версии, пельмени первоначально появились в Китае, где они в то время назывались «цзяо цзы». Оттуда они распространились в Россию, Среднюю Азию и Кавказ.

Интересно, что вплоть 1820-30-х годов в русской литературе нельзя найти упоминания о пельменях. Их нет даже в книге «Солдатская кухня» популярного русского кулинара С. Друковцева (1786 год). В этой связи приводится версия, что уральская и сибирская кухня не очень-то признавалась великороссами, жившими в центральных районах России. Мол, поистине всенародная слава к пельменям пришла лишь в середине XIX века.

Между тем, в «Росписи царским кушаньям» (1610-1613 гг.) встречается кушанье манту с бараниной. Имеются и более ранние документы, на которые ссылается Карамзин, рассказывая, чем кормили царя Федора Иоанновича, в частности историк приводит следующее меню – «Уха курячья с умачем, манты, калья с лимоном». Кстати, слово «манты» произошло от китайского «маньтоу», означающего пустые пампушки.

Кстати, Екатерина Авдеева , автор «Словаря, употребляемых в Сибири слов и выражений (провинциализмов)» еще в 1837 году писала: «Пельмени – то же, что в России называют ушки». Она была уверена, что это блюдо было известно в нашей стране еще со времен Крещения.

Причем ушки ели все, и цари, и простой народ. Речь шла о крохотных пирожках с курятиной или с другой начинкой. Чего уж точно не клали в ушки до начала XVIII века, это была телятина, поскольку отношение к молодой скотине в России было трепетным.