"Правило одно для всех — чем меньше, тем лучше. По рекомендациям ВОЗ, сейчас не рекомендуется употреблять больше 50 граммов добавленного сахара в день. При этом в настоящее время многие эксперты считают, что нужно есть не более 25 граммов сахара в день. Для сравнения, в средней порции блинов – 30 граммов сахара. Чтобы придерживаться рекомендаций, нужно строго контролировать количество сахара и сладостей в рационе питания и ограничивать кондитерские изделия и сладкие газированные напитки", — рассказала Стародубова, отвечая на вопрос, в каких объемах можно баловать себя сладким.
"Очень важно, чтобы сладкие блюда, продукты не рассматривались в качестве поощрения для детей. Нельзя действовать по схеме "ты — молодец, съешь конфетку" или "ты сегодня плохо себя вел, не будешь есть сладкое". Конфеты и прочие сладости – это "праздничное блюдо", его можно позволить съесть 1-2 раза в неделю, в субботу или в воскресенье, но не в качестве награды или наказания", — отметила Стародубова.