Врач сообщила, что можно выбрать альтернативу сладостям, например, ягоды и фрукты, или можно выбирать несладкие, с низким содержанием сахара, варианты десертов, но тоже нечасто, — желе, мармелад или пастила. При этом надо обращать внимание на химический состав продукта и содержание в нем сахара, простых углеводов.