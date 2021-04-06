Шесть продуктов, которые укорачивают жизнь

Зеленый чай, чеснок, мясо - эти и многие другие продукты принято считать полезными для здоровья, но на самом деле они сокращают нашу жизнь. Об этом заявили эксперты передачи «Теория заговора» на Первом канале . Специалисты перечислили шесть продуктов, которые медленно убивают наше здоровье.

Чеснок не так полезен, как мы о нем думаем. Россияне едят его при ОРВИ, опрыскивают чесночным раствором огород от вредителей, да и просто лакомятся им с борщом и салом. Но избыток чеснока может серьезно навредить здоровью. Во-первых, из-за содержания в нем сульфон-гидроксильного иона, иными словами, сероводорода. Он проникает в клетки мозга и убивает их. Ученые провели эксперимент и выяснили, что чеснок замедляет скорость реакции в два-три раза. Во-вторых, чеснок может быть опасен повышенным содержанием меди - переизбыток меди в организме сокращает жизнь. Доктора рекомендуют не съедать больше одной головки чеснока в день.

Зеленый чай может довести вас до инфаркта или повысить давление, особенно, если заварить его неправильно. Индусы пьют только черный чай, а зеленый считают опасным - как раз потому, что не умеют его заваривать. Кроме того, в зеленом чае содержится теин. Он вреден не только для сердечно-сосудистой системы, но и для нервных клеток. В зеленом чае есть и польза. Он несколько омолаживает за счет антиоксидантов и бодрит.

Красное мясо. Американские ученые выяснили, что употребление красного мяса увеличивает общий риск смерти на 13%. Считается, что виной этому - насыщенные жиры и большое количество натрия.

Чернослив - очень полезная сладость, но только если он не обработан диоксидом серы. Эксперты рекомендовали обязательно тщательно промывать сухофрукты перед употреблением. Из-за высокой калорийности и большого количества фруктового сахара чернослив не стоит есть тем, кто следит за фигурой, а также молодым мамам - он оказывает слабительное действие и может повлиять на работу кишечника ребенка, если вы кормите его грудью.

Мороженое во времена СССР считалось очень полезным продуктом, особенно пломбир. Сегодня по привычке мы ищем на прилавках именно его, но, к сожалению, не весь пломбир теперь одинаково полезен. Недавно Росконтроль нашел в пломбире растительные жиры. Пальмовое масло канцерогенно, если оно подвергается тепловой обработке, а мороженое сначала нагревается, а потом еще и замораживается. Внимательно читайте состав десерта - если в составе не указаны растительные жиры или пальмовое масло, обратите внимание еще и на жирность. У качественного пломбира она не может быть менее 13%. Оптимальный состав — молоко коровье натуральное, пастеризованное, сгущенное цельное с сахаром, сгущенные и сухие сливки, масло коровье, яйца куриные и различные вкусовые добавки.