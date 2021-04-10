Что можно приготовить из крапивы

Ранней весной в преддверии дачного сезона многие люди собирают молодую крапиву. Несмотря на то, что эта трава растет практически везде, из нее можно готовить вкусные и сытные блюда. "Рамблер" рассказывает, что можно сделать из крапивы, собранной в лесу.

Как уже было отмечено, лучше всего брать молодую крапиву. Она придает вкус и аромат блюдам, а также ее гораздо полезнее употреблять в пищу. Она богата различными витаминами, например, А, B1, B2 и С, в ней содержится калий, магний, кальций и железо. С крапивой нужно работать в перчатках, а потом ошпарить листья и обдать холодной водой. Тогда она не будет жечься.

Щи с крапивой

Это — классические щи, которые умеют готовить все хозяйки, но с добавлением крапивы они становятся вкуснее и полезнее в несколько раз. Зелень нужно добавлять после того, как в бульоне сварится картофель, а потом нужно варить суп еще 5 минут и дать ему настояться. По такому же принципу крапиву можно положить в борщ, но тогда он перестанет быть красным и изменит свой цвет на травяной.

Крем-суп из крапивы

Для этого вам понадобится картофель, лук, сливки, специи по вкусу и крапива. Картофель необходимо отварить, но не сливайте полностью оставшийся бульон. Лук обжарьте на сковороде. После того, как все будет готово, измельчите все ингредиенты в блендере. Если суп будет достаточно густой, добавьте картофельный бульон и сливки.

Запеканка