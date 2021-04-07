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Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах

Праймиещё 4
4 часа назад
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в разговоре с РИА Новости разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах, сообщив, что принципы здорового питания одни.
"Для здоровых людей, мужчин или женщин, лучшей рекомендацией будет придерживаться не диет, а именно здорового оптимального питания. Не существует "мужских" или "женских" продуктов и блюд. Принципы здорового питания едины для всех", — сказала Стародубова, отвечая на вопрос, должны ли различаться диеты для мужчин и женщин.
По ее словам, энергетическая ценность рациона должна равняться энерготратам организма. Полученные с пищей калории должны быть полностью израсходованы в течение дня. При этом крайне важно, чтобы рацион питания был разнообразным и обеспечивал организм всеми необходимыми пищевыми веществами — белками, жирами, углеводами, витаминами и минеральными веществами. Кроме того, необходимо соблюдать определенный режим питания.
"Разумеется, следует учитывать, что потребности в пищевых веществах и энергии зависят от возраста, пола, характера труда, и других факторов. У мужчин потребность в энергии и пищевых веществах в целом выше, чем у женщин, и составляет в среднем около 1800-2000 ккал, а у женщин соответственно 1600-1800 ккал. Но, еще раз хочу повторить, что принципы здорового питания при этом остаются неизменными", — добавила врач.
Еда,Антонина Стародубова,РИА Новости,
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