Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах

По ее словам, энергетическая ценность рациона должна равняться энерготратам организма. Полученные с пищей калории должны быть полностью израсходованы в течение дня. При этом крайне важно, чтобы рацион питания был разнообразным и обеспечивал организм всеми необходимыми пищевыми веществами — белками, жирами, углеводами, витаминами и минеральными веществами. Кроме того, необходимо соблюдать определенный режим питания.