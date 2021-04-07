Врач официально разрешила есть полуфабрикаты

Многим людям не хватает времени на то, чтобы самим готовить вкусные и полезные блюда. На помощь приходят полуфабрикаты, которые значительно облегчают и ускоряют этот процесс. К тому же, эти продукты вполне могут соответствовать правилам здорового питания.