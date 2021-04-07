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Врач официально разрешила есть полуфабрикаты

Даня Виттиг
4 часа назад
Врач-терапевт, диетолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева сообщила, что россиянам вовсе не обязательно отказаться от полуфабрикатов. Об этом сообщает радио Sputnik.
Врач официально разрешила есть полуфабрикаты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Многим людям не хватает времени на то, чтобы самим готовить вкусные и полезные блюда. На помощь приходят полуфабрикаты, которые значительно облегчают и ускоряют этот процесс. К тому же, эти продукты вполне могут соответствовать правилам здорового питания.
"Такая еда всегда останется, но, скорее всего, будет тренд на более экологичную и понятную продукцию. На мой взгляд, люди начали заботиться о своем здоровье, читать этикетки, рассматривать еду и отдавать предпочтение качественной продукции", – уточнила Черняева.
Врач посоветовала тщательно изучать состав полуфабрикатов. Чем меньше ингредиентов, тем лучше и качественней продукт, пояснила она. Например, в состав мясного полуфабриката в идеале должны входить только мясо, соль и специи, без всяких добавок с индексом E, красителей и антиоксидантов.
"Чем проще состав, тем лучше. Главное, чтобы не было глутамата, он улучшает вкус продукта, но вызывает зависимость", – объяснила Черняева.
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