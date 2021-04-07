В России предложили маркировать фастфуд

В своем предложении Волынец указала на содержание в фастфуде и полуфабрикатах канцерогенов, трансжиров, а также соли, сахара и жиров, концентрация которых в этих продуктах вредна для детей. Инициатива направлена главе Минздрава Михаилу Мурашко
, главе Роспотребнадзора Анне Поповой
и главе комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрия Морозова
. Ее автор предлагает разработать регламент, обязывающий производителей указывать на упаковке состав ингредиентов, а также снабжать ее надписями и картинками о вреде такой продукции.