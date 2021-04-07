В России предложили маркировать фастфуд

При этом общественница считает, что такая надпись должна быть нанесена цветом, контрастирующим с упаковкой, и занимать не менее 17 процентов ее площади, а картинки с изображением последствий употребления фастфуда и вызванных им заболеваний — не менее 50 процентов площади упаковки.