Как отличить хорошее оливковое масло от плохого

Оливковое масло - популярный продукт на прилавках магазинов и при этом далеко не самый бюджетный. Как не прогадать и выбрать хороший товар, рассказываем в материале "Рамблера".

Во-первых, страна-производитель еще не гарант качество, но все же при прочих равных следует отдавать предпочтение продуктам, произведенным в Испании и Греции. Также на этикетке может значится "Итальянское качество", хотя Италия зачастую не выступает производителем, а занимается импортом этого товара. Бывает, что Италия закупает оливки у других стран, а затем из этого продукта производит масло, поэтому если на этикетке указана не только страна, но и город производства, то это плюс.

Во-вторых, не всегда есть взаимосвязь между высокой ценой и высоким качеством. Даже бутылочка оливкового масла, которую вы купили подороже, может оказаться хуже более бюджетного аналога.

Бывает, что производители смешивают разные виды масла в бутылке и продают под видом оливкового Признаком плохого оливкового масла является "картонное" послевкусие.

Самым лучшим считается масло первого холодного отжима. На упаковке обозначается как extra virgin. Также хорошим знаком считается указание кислотности на этикетке. Чем кислотность меньше, тем лучше. Показатель до 0,8% как раз считается extra virgin. Но можно найти и масла с показателем до 0,2%.