Диетолог посоветовала готовить яйца всмятку

Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов в своем Instagram раскрыла самый полезный способ готовить яйца.

По словам эксперта, ВОЗ не ограничивает количество съеденных яиц в день или в неделю. При этом не стоит выходить за личные нормы по употреблению килокалорий, а также важно учитывать баланс белков, жиров и углеводов в рационе. Так, в одном вареном яйце среднего размера содержится 5,51 грамма белка и 68 килокалорий.

Медик посоветовала не варить и жарить яйца долго, поскольку белок из них будет усваиваться хуже. Вот почему лучше отдавать предпочтение яйцам всмятку или глазунье.

Диетолог также рекомендовала не завтракать одним и тем же блюдом из яиц - однообразие провоцирует срывы и желание съесть что-то вредное. Вместе с тем Деккер призвала включать в рацион не только куриные яйца, но также перепелиные, утиные и гусиные.

Врач подчеркнула, что избегать яиц из-за пресловутого плохого холестерина не нужно:

"80% холестерина вырабатывается в печени. И только 20% зависит от питания. Поэтому употребление яиц не повышает уровень "плохого" холестерина".