Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы сварить пельмени. Однако далеко не у всех получается сварить пельмени так, чтобы они не слиплись.

Как выяснил "Рамблер", в одной из популярных китайских соцсетей рассказали о том, как правильно варить замороженные пельмени.

Оказалось, что большинство из нас всю жизнь варили пельмени неправильно. Так, обычно мы бросаем замороженные пельмени в уже кипящую воду. Но в результате пельмени трескаются, рвутся или слипаются. Такое происходит из-за перепадов температур.

Китайцы приводят несколько лайфхаков, чтобы этого не произошло. В частности, рекомендуется довести пельмени до температуры, близкой к комнатной. Пока пельмени размораживаются, тесто впитает в себя нужное количество воды и станет более пластичным. В таком случае во время погружения в кастрюлю оно не треснет.

Кроме того, нужно обратить внимание на температуру воды, в которую помещают пельмени. Она не должна быть очень высокой или низкой. Идеальной температурой считается 50 градусов. При этом после закипания, в кастрюлю следует добавить немного холодной воды, чтобы обеспечить равномерность нагрева.