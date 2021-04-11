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Диетолог рассказала об опасности кофе и чая для похудения

Катерина Саломе
5 часов назад
Чай и кофе для похудения могут быть опасны для здоровья. Врач-диетолог, руководитель направления диетологии Европейского Медицинского Центра Ксения Селезнева отметила, что они являются мочегонными или слабительными средствами и вымывают из организма не только жидкость, но и полезные микроэлементы. Ее слова приводит агентством "Прайм".
Диетолог рассказала об опасности кофе и чая для похудения
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам специалиста, чай для похудения действительно может влиять на массу тела. Однако это процесс происходит за счет уменьшения объема воды в организме, а не из-за таяния жировой ткани. Злоупотребление подобными средствами, добавила врач, может нарушить ритм сердца.
При этом обычный кофе или чай пить можно, пояснила специалист, но не стоит наделять их свойствами, которыми они не обладают.
"Представляете, как было бы здорово: пьешь чай и худеешь, даже в спортзал не надо ходить и на питание не надо обращать внимания. Но увы, к всеобщему сожалению, эти напитки не помогут похудеть никому",
— подытожила Селезнева.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что медик объяснил, кому нельзя пить чай.
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