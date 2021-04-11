Диетолог рассказала о пользе рыбы

Рыба - полезный продукт для человека. Диетолог Светлана Фус считает, что регулярное употребление в пищу сельди способствует хорошей работе сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы.

По словам доктора, в этой рыбе содержится полторы–две суточные нормы жирных кислот омега-3. Регулярное употребление этого вещества снижает риск проблем с кожей, появления депрессии и преждевременного образования морщин.

"Сельдь содержит мощные антиоксиданты: витамин Е и селен. Оба этих питательных вещества важны для работы иммунной системы. Они помогают свести к минимуму ущерб, причиненный свободными радикалами",