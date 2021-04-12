Когда мед вреден для организма

Мед с давних пор воспринимается как панацея если не от всех, то от большей части болезней. Пчелиный мед является хорошим профилактическим и тонизирующим средством – он дает организму много энергии, укрепляет иммунитет, рекомендуется для лечения многих заболеваний. "Рамблер" подробно расскажет не только о пользе, но и вреде продукта.

Несмотря на множество положительных свойств, мед способен причинить организму вред. Поэтому людям, решившим оздоровиться при помощи янтарного продукта, изначально рекомендуется посоветоваться с врачом. Медики советуют помнить о следующих вредных свойствах меда.

Высокая калорийность

Увлекаться целебным продуктом не рекомендуется людям, страдающим лишним весом. Мед – достаточно калорийный продукт. В нем, в зависимости от сорта, 300-420 килокалорий на 100 грамм. При ожирении или склонности к набору лишнего веса врачи советуют отказаться от меда либо употреблять его в минимальных дозах.

Опасные компоненты

Мед нельзя нагревать выше 45°С. В противном случае в нем образуется вредное вещество – оксиметилфурфурол. Этот компонент способен вызвать развитие онкологических болезней ЖКТ. Поэтому не стоит добавлять янтарный продукт в горячий чай или кофе.

Риск развития кариеса

Любители меда должны помнить о вреде лакомства для зубной эмали. Сладкий, тягучий продукт способен оставаться во рту (между зубами) длительное время. Это приводит к распространению патогенных бактерий, разрушающих эмаль. Начинает развиваться кариес. Чтобы защитить зубы от разрушения, стоматологи рекомендуют после каждого употребления меда тщательно полоскать рот.

Упадок сил

Такой вред грозит тем людям, которые любят есть мед натощак. Сладкий продукт приводит к резкому повышению глюкозы в крови. Человек тут же получает заряд энергии. Однако ненадолго. Мед относится к быстрым углеводам. Поэтому продукт не способен наделить организм энергией на длительный срок.

Когда мед может быть вреден для организма

Приблизительно через 20-30 минут после употребления лакомства начинается спад энергии. Появляется усталость. Чтобы защитить себя от упадка сил, медики советуют тут же приступить к полноценному завтраку (или обеду, ужину). В этом случае мед, принятый натощак, обеспечит пользу организму (защитит слизистую пищеварительного тракта) и не успеет причинить вред.

Риск развития сахарного диабета

Мед содержит высокую концентрацию природного сахара. Поэтому продукт всегда вызывает повышение глюкозы в крови. Чрезмерное увлечение янтарным лакомством может привести к развитию сахарного диабета, если человек обладает генетической предрасположенностью к патологии.

Разрушение поджелудочной железы и пищеварительного тракта