Как правильно мыть фрукты, чтобы не осталось грязи и воска

Летом начинается сезон фруктов и ягод. Прилавки магазинов заполняют сладкие плоды из разных стран. Однако, чтобы не беспокоиться о своем здоровье их нужно правильно мыть. Вы наверняка не можете знать, кто их трогал и насколько чистыми были их руки.