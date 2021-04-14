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Как правильно мыть фрукты, чтобы не осталось грязи и воска

Елизавета Назарова
6 часов назад
Летом начинается сезон фруктов и ягод. Прилавки магазинов заполняют сладкие плоды из разных стран. Однако, чтобы не беспокоиться о своем здоровье их нужно правильно мыть. Вы наверняка не можете знать, кто их трогал и насколько чистыми были их руки.
Помимо грязи на кожуре фруктов скапливаются остатки удобрений. На некоторые плоды наслаивают воск, чтобы они блестели и выглядели привлекательнее на витринах магазинов. Обычная вода не способна очистить фрукты до конца. Смотрите видео и узнайте, как это делать правильно.
Еда,Видео,
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