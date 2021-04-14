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Человечество может лишиться чипсов и картошки фри

Мира Маркина
9 часов назад
Сорт картофеля, из которого обычно изготавливают чипсы и картофель фри, оказался под угрозой из-за глобального потепления. Об этом сообщает портал YCC.
Человечество может лишиться чипсов и картошки фри
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Речь идет о сорте "Рассет Бурбанк", который растет в Северной Америке. Его отличительными особенностями являются высокое содержание крахмала и особенный вкус при жарке. Вот почему его предпочитают рестораны быстрого питания по всему миру.
Однако, как рассказали фермеры штата Айдахо, из-за глобального потепления сокращается количество горного снега, который необходим для орошения посевов этого сорта.
В 2018 году ученые установили, что с середины XX века снега в горах стало меньше на 15-30%. Вдобавок к этому, жаркая и сухая погода негативно отражается на темпах роста картофеля, его вкусе и внешнем виде.
Чтобы решить данную проблему, эксперты разрабатывают гибридные сорта картофеля, которые будут более восприимчивы к изменениям климата.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников призвал россиян есть картофель в мундире.
Еда,
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