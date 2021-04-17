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Фермер объяснил, как на самом деле нужно хранить куриные яйца

Диана Товсепова
2 часа назад
В Сети вирусным стало видео от американского фермера, который объяснил, как хранить куриные яйца. Ролик удивил всех, потому как оказалось, что люди делают это неправильно.
Фермер объяснил, как на самом деле нужно хранить яйца
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как выяснил "Рамблер", фермер Ной Янг вместе с семьей ведет хозяйство в Небраске, США. Он разводит животных и рассказывает об этом в приложении TikTok (@theshilohfarm). В своем видео Ной поделился особым способ сохранения свежести яиц.
Так, он отметил, что у каждого яйца есть заостренный и тупой конец. И обычно производители хранят яйца заостренным концом вверх. Но это неправильно.
Он объяснил, что в тупом конце яйца есть воздушная подушка, удерживающая от желтка бактерии, такие как сальмонелла. Если хранить яйца вниз тупым концом, то воздух под децйствием силы тяжести станет подниматься и приближать бактерии к желтку. А если перевернуть яйцо, то свежесть яиц сохранит воздушная подушка.
Пользователи Сети приняли видео на ура, потому как никто о таком способе не знал. Ролик набрал два миллиона просмотров.
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