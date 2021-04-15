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Названы три самых опасных любимых блюда россиян

Lenta.ru
12 часов назад
Среди любимых блюд россиян самыми опасными оказались чипсы, бургеры и картофель фри. Их «Ленте.ру» назвала диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха.
Диетолог назвала три самых опасных любимых блюда россиян
Фото: Robin Stickel / UnsplashRobin Stickel / Unsplash
По словам Макухи, все три блюда содержат вредные вещества. Бургеры, состоящие из жареной котлеты и некоторых соусов, являются источником трансжиров. В них также содержится много соли и «пустых» калорий без питательной ценности. Этих же веществ много и в чипсах, и в картофеле фри.
Она объяснила, что картофель для приготовления фри хранится в неестественных условиях, из-за чего он лишается полезных свойств. Булочки для бургеров производятся из муки зерна, лишенного оболочки, и, следовательно, полезных веществ. Для более долгого хранения при производстве таких продуктов используются консерванты и добавки, которые также негативно влияют на организм.
В полуфабрикатах и чипсах много глутамата натрия, усиливающего вкус. Его регулярное потребление может привести к появлению головных болей, утомляемости, повышенному потоотделению и ухудшению зрения.
«Злоупотребление продуктами, в которых содержатся трансжиры, чревато развитием таких заболеваний и патологий, как атеросклероз, онкологические заболевания, лишний вес, снижение иммунитета, сахарный диабет второго типа, воспалительные процессы, аллергические реакции, сердечно-сосудистые заболевания», — сказала она.
Из-за избытка соли может нарушиться минеральный баланс, повыситься артериальное давление. Также возможно появление отеков, заключила диетолог.
Еда,Lenta.ru,
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