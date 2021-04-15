Диетолог назвала три самых опасных любимых блюда россиян

Среди любимых блюд россиян самыми опасными оказались чипсы, бургеры и картофель фри. Их «Ленте.ру» назвала диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха.

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По словам Макухи, все три блюда содержат вредные вещества. Бургеры, состоящие из жареной котлеты и некоторых соусов, являются источником трансжиров. В них также содержится много соли и «пустых» калорий без питательной ценности. Этих же веществ много и в чипсах, и в картофеле фри.

Она объяснила, что картофель для приготовления фри хранится в неестественных условиях, из-за чего он лишается полезных свойств. Булочки для бургеров производятся из муки зерна, лишенного оболочки, и, следовательно, полезных веществ. Для более долгого хранения при производстве таких продуктов используются консерванты и добавки, которые также негативно влияют на организм.

В полуфабрикатах и чипсах много глутамата натрия, усиливающего вкус. Его регулярное потребление может привести к появлению головных болей, утомляемости, повышенному потоотделению и ухудшению зрения.

«Злоупотребление продуктами, в которых содержатся трансжиры, чревато развитием таких заболеваний и патологий, как атеросклероз, онкологические заболевания, лишний вес, снижение иммунитета, сахарный диабет второго типа, воспалительные процессы, аллергические реакции, сердечно-сосудистые заболевания», — сказала она.