Назван лучший апельсиновый сок

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование апельсинового сока и назвал лучшие марки. Копия протоколов испытаний есть в распоряжении «Ленты.ру» . В тестировании приняла участие продукция брендов J7, «Я», Swell, Globus, Barinoff, IL Giardino Del Sapori и Rioba.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

Эксперты напомнили, что каждый вид фруктовых и овощных соков имеет строго определенный нутриентный профиль, то есть содержание сахаров, органических кислот, витаминов и других пищевых веществ. Профиль сока Barinoff отличается от характерного для натурального апельсинового сока.

«Отклонения обнаружены для показателей соотношения глюкозы к фруктозе и экстракта без сахаров. Скорее всего, продукт был произведен из другого вида сырья. Тестируемый образец не может называться апельсиновым соком», — заключили в Росконтроле и отправили его в черный список.

Апельсиновый сок «Я» включен в список товаров с замечаниями из-за низкого уровня содержания мякоти. Кроме того, выяснилось, что у трех тестируемых образцов Swell, IL Giardino Del Sapori и Rioba количество аскорбиновой кислоты находится ниже минимальной границы, характерной для апельсиновых соков. По итогам проведенного тестирования к покупке рекомендовали соки J7, Swell, Globus и IL Giardino Del Sapori.