Диетолог назвала три самых опасных любимых блюда россиян

Врач назвала любимые блюда россиян, которые представляют наибольшую опасность для организма. Специалистсервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха назвала их в беседе с "Лентой.ру".

Самыми вредными оказались чипсы, картошка фри и бургеры.

Как рассказала диетолог, все три блюда содержат вредные вещества. Бургеры, например, являются источником трансжиров. В них содержится много соли и "пустых калорий", которые не несут питательной ценности. Те же вещества есть и в картофеле фри, и в чипсах.

Как рассказала Макуха, для приготовления фри картофель хранят в неестественных условиях, из-за чего он совершенно лишается своих полезных свойств. В чипсах же большое количество глутамата натрия, регулярное употребление которого приводит к появлению головных болей, утомляемости, повышенному потоотделению и ухудшению зрения.

"Злоупотребление продуктами, в которых содержатся трансжиры, чревато развитием таких заболеваний и патологий, как атеросклероз, онкологические заболевания, лишний вес, снижение иммунитета, сахарный диабет второго типа, воспалительные процессы, аллергические реакции, сердечно-сосудистые заболевания",