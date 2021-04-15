Время есть: как перейти на интуитивное питание

Еда и психология — что общего? Но сколько неврозов связано с рационом! Кто из нас не садился на диету, осознав, что прибавил в весе? Кто не срывался? Не стоит истязать себя. Рассказываем, что такое интуитивное питание и почему это важно.

Бывают темы, на первый взгляд кажущиеся простыми и понятными. История про питание — из таких. Что здесь может быть мудреного? Но дело в том, что тема еды для человека давно перестала быть однозначной. Пищей мы заменяем любовь и интерес, утешаемся и наказываем себя. Да что там: можно считать, именно то, как мы относимся к еде и процессу ее потребления, и есть наше истинное отношение к себе и своей жизни в целом. И вот уже история про питание превратилась в тему куда более сложную, верно? В идеале мы «общаемся» с едой нормально — и нет более верного слова. Мы не превозносим завтраки, обеды и ужины, не делаем их главной ценностью и радостью жизни, умеем насладиться ими и идти дальше, не зацикливаясь на них.

С другой стороны, мы не демонизируем приемы пищи, не боимся положить в рот что-­­то «лишнее» или условно вредное, не считаем калории — в конце концов, у нас есть другие, куда более интересные занятия. Мы понимаем: по-­­настоящему еда необходима нам лишь в одном случае — в ситуации, когда мы голодны. Остальное — про подмену понятий и неумение слышать сигналы своего тела.

Но то в идеале Интуитивное питание как раз и возвращает нам этот бесценный навык — различать, что именно, в каком количестве и когда хочет наш организм. Кстати, понятие «навык» здесь не очень уместно, ведь все мы рождаемся с уже заложенным механизмом «ешь когда хочешь, ешь сколько хочешь». Но постепенно, по каким-­­то не совсем понятным причинам, мы забываем о нем, если не сказать более грубо — забиваем на него. Почему так происходит? Давайте разбираться.

За маму и папу

Я всегда была председателем общества чистых тарелок. Не помню, чтобы оставляла хоть что-­­то недоеденное, что потом отправлялось на помойку. В нашей семье так было не принято. Ведь мама и папа с большим трудом зарабатывали деньги, покупали, готовили. А я что? Отказ от пищи равнялся признанию в собственной неблагодарности.

Привычка доедать — бездумно, без аппетита и наслаждения, потому что так надо, что так я покажу свою любовь и признательность родителям, — осталась со мной и по сей день.

Надо ли говорить, что отношения мои с едой, мягко говоря, испорчены? Конечно, я переедаю, даже понимая это, — все из-­­за ненужного уже никому чувства долга (перед кем — перед тарелкой с пищей?). Моя история — это история миллионов.

Когда мы только рождаемся, мы очень четко и точно знаем, сколько материнского молока нам необходимо. Некоторые едят каждый час по чуть-­­чуть, некоторые — раз в три часа. Согласитесь, сложно заставить младенца «доесть» до определенной нормы. Маленький, но мудрый человек берет ровно столько, сколько нужно. Но вот вчерашний младенец подрос, и его ждут настоящие испытания.

Прикорм, которым давятся едва научившиеся сидеть малыши с несформировавшимся пищевым интересом. Щи, над которыми проливают слезы тысячи детей в детских садах мира. Сотни ложек, съеденных за здоровье мамы и папы. «Самолетики», летящие в упрямо закрытые детские рты. Знакомо? Сегодня настойчивое кормление детей называют пищевым насилием и не практикуют даже в самых консервативных государственных детских садах.

Но мы-­­то уже выросли в этой парадигме, и потому все наши проблемы, связанные с едой и называемые расстройствами пищевого поведения, берут начало именно в нежном возрасте.

Затем случается подростковый кризис, знакомство с собственным телом, зачастую его неприятие — и вот уже в ход идут различные диеты и так называемое ПП («правильное питание»), г олодовки.

К слову, изменения веса в возрасте десяти-­пят-надцати лет естественны и связаны с гормональной перестройкой организма. Но многие родители усугубляют и без того сложную ситуацию, тревожась за внешность ребенка, пытаясь ограничивать его в еде или, наоборот, подкармливать. Так подросток понимает, что с ним что-­­то не так.

«В детстве папа называл меня бомбочкой, а сестру — перышком. А мама говорила, что, если бы у меня была другая фигура, она бы могла наряжать меня как куколку. Но, увы » — делится Лиза. В том, что она непохожа на сестру, Лиза ожидаемо обвинила себя. С тех пор девочка, затем девушка, а теперь уже молодая женщина пережила два экстремальных набора веса, два раза она столь же экстремально худела.

Лиза признается: «Еду я и фанатично люблю, и боюсь. Обожаю белый хлеб, булки, все такое. Но как только позволяю себе нормально поесть, чувствую себя толстой и некрасивой. Сейчас вот на интервальном голодании, ем раз в день».

Увы, но модное сейчас интервальное голодание — не выход и не панацея, а насилие над собственным телом (равно как и любой другой режим питания, кроме естественного). Одно дело, когда диета прописана по состоянию здоровья, и совсем другое — игнорировать сигналы организма о голоде, пытаясь похудеть. Запреты всегда (всегда, без исключения!) ведут к срывам, и потому диеты не работают.

Но человеку, страдающему от нелюбви к собственному телу, сложно представить, что можно доверять себе — такой несовершенной, негодной и плохой. Куда понятнее и проще кажется путь строгих ограничений. Но возникает ряд вопросов, ответив на которые честно, можно встать на путь интуитивного питания.

Нравится ли вам жить так, как вы живете? Приносит ли вам удовольствие то, что вы едите? Радуетесь ли вы, встречаясь с едой? Если хотя бы на один из этих вопросов вы ответили «нет», пора «переходить на светлую сторону».

Голоден как зверь

«Скажете тоже — есть все, что хочется и когда хочется. Да это путь к ожирению, а не здоровью и гармонии!» — возмущается в кресле психотерапевта пышная красавица Анна.

Она пытается привести в порядок свой рацион с тех пор, как помнит себя, но никак не может сбросить вес. Третий по счету эндокринолог, зашедший в тупик, посоветовал Ане обратиться за помощью к врачевателю ран душевных, но не физических. Женщина исправно ходит на приемы, на очередном из которых выясняется любопытная деталь.

«Я голодна всегда, понимаете? Собираюсь на работу — жую, на работе — жую, по пути в спортзал тоже жую».

Это не редкость. Мы очень часто едим по любому поводу, не различая голод физический и эмоциональный. Первый — это объективная потребность организма в пище. Со вторым дела обстоят сложнее. Кусочком торта, булочкой, пиццей или чипсами мы часто забиваем какую-­­то потребность души, а не тела.

Причем заметьте: в минуты тревоги или грусти, злости или растерянности, сильной обиды или радости нам не хочется полноценно сесть и поесть, например, супа или брокколи — нет, мы «перебиваемся» так называемым джанк-­­фудом, то есть «пустыми калориями».

Эмоциональный голод рождается в голове, а не в желудке, и потому нам хочется не просто поесть, но съесть что-­­то определенное. К слову, именно потому Анна компульсивно (то есть бесконтрольно, навязчиво) потребляет пищу: «Пожую что-нибудь — и успокоюсь. А стрессов в моей жизни много». После нескольких сеансов Аня осознала, что все это время, пока она боролась с «лишним» весом, она испытывала именно эмоциональный голод. Она съедала куда больше, чем требовалось ее телу, постоянно ощущала тяжесть и сонливость, затем понимала, что снова набрала килограммы, садилась на диеты, муштровала себя — и так по кругу.

Бороться с эмоциональным голодом с помощью еды бесполезно: ни одна шоколадка не вернет вам радость жизни, ни один бургер не сможет подарить спокойствие и комфорт. Но мы с вами существа, в сознании которых еда плотно связана с любовью, а кормление себя — проявление первичной заботы. Так как же быть? Начните с осознания, действительно ли вы голодны. Это кажется элементарным действием, но на самом деле глубокий и важный вопрос, ответить на который бывает очень непросто. С него начинается не только путь к интуитивному питанию, но и путь к пониманию, чего вам хочется от жизни в принципе. Но не будем забегать вперед. Итак, вы спросили себя, но ничего не услышали в ответ. Так бывает, и очень часто.

С самого детства мы игнорировали сигналы тела о физическом голоде или переедании, и тело буквально разучилось подавать нам эти сигналы (ведь их все равно не берут в расчет, так зачем тратить силы). Чтобы понять, пора ли поесть, ориентируйтесь на урчание в животе (да-­­да!), «сосущее» чувство в районе желудка и часы! Нам просто необходимо есть несколько раз в день (потому интервальное голодание — это обман себя), и если вы понимаете, что с завтрака прошло четыре-­­шесть часов, попробуйте покормить себя. Тщательно и придирчиво выбирайте продукты.

Речь не про «правильное питание», нет! Берите то, чего просит ваш организм — от чего у вас буквально текут слюнки. Еда должна радовать не только желудок, но и глаза. Кстати: может так случиться, что в первое время организм, дорвавшись до «запрещенки», будет просить исключительно жирную выпечку и сладости.

Не пугайтесь: так будет не всегда. Когда вы поймете, что можете съесть шоколад без паники и тревоги, вы будете есть его тогда, когда действительно захотите (а не на завтрак, обед и ужин).

Дайте себе время: слушать себя — привычка, а она нарабатывается не сразу. Забудьте о чувстве долга перед пищей. Вы не должны ее хотеть, если она оказалась невкусной, не должны доедать, если поняли, что насытились. Недоеденный кусочек (или даже половина тарелки) не оскорбится и никого не оскорбит. Зато он способен подарить вам тяжесть в желудке.

Наконец, утоляйте эмоциональный голод не с помощью еды. Если вам грустно, разрешите себе поплакать. Злитесь? Швыряйте в стену мягкие игрушки, рвите листы бумаги или рисуйте каракули (проверенный способ!). Хотите нежности и любви? Обнимите ребенка, супруга или сами себя (так тоже можно), сходите на маникюр или на массаж, в конце концов. Прогулки, просмотр фильмов, медитации, вязание, пазлы, лепка, выращивание цветов, вышивание крестиком, плетение корзин, шахматы