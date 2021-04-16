Диетолог предупредила об опасности березового сока

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова предупредила об опасности березового сока в беседе с РИА Новости.

По ее словам, взрослому здоровому человеку можно выпивать в день не более одного-двух стаканов свежесобранного сока. Она сообщила, что чрезмерное потребление этого напитка может вызвать аллергию и привести к расстройствам со стороны желудочно-кишечного тракта таким, как вздутие, метеоризм и нарушения стула за счет содержания сапонинов.

Специалист отметила, что в состав березового сока входят сахара, органические кислоты, минеральные вещества — калий, магний, витамины группы В, витамин С, а также сапонины и дубильные вещества. Она также напомнила, что свежий березовый сок практически не подлежит хранению, так как существует высокий риск брожения напитка в течение первых суток после сбора.

Кроме того, Стародубова посоветовала обращать внимание на количество сахара, которое содержится в напитках на основе березового сока, сделанных при промышленном производстве. Она предупредила, что регулярное избыточное потребление продуктов питания, содержащих добавленный сахар, включая сладкие напитки, приводит к развитию избыточной массы тела, ожирению и связанных с ним заболеваний.