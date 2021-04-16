Три продукта, которые нельзя покупать даже с большой скидкой

Внушительные скидки подчас заставляют нас забивать продуктовую корзину товарами, которые нам совсем не нужны. Но это еще не самое страшное: хуже то, что многие из таких продуктов, как минимум, бесполезны и, как максимум, опасны для здоровья. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Ароматизированный творожки и йогурты

Покупатели, неравнодушные к молочным продуктам, нередко приобретают творожки с наполнителями и ароматизированные йогурты. Если вы из их числа, помните о том, что в составе таких продуктов крайне много сахара, а еще загустителей и консервантов. Следовательно, пользы от них нет. Куда более здоровая альтернатива – греческие йогурты без добавок.

Рис для суши

Фанаты японской кухни порой готовят роллы и суши самостоятельно. Известно, что не каждый рис подходит для этих блюд, поэтому большинство людей выбирают специальный с пометкой "для суши". Однако обычный круглозерный рис, сваренный соответствующим образом, едва ли будет отличаться от "риса для суши". А вот стоит он гораздо дешевле.

Смеси орехов