В России создали водку, которая не вредит и не вызывает похмелья

После этого ученые стали добавлять выделенные из растения олигосахариды в различные жидкости, в том числе в водку. Получившийся напиток сохранил свою крепость, но лишился вредных свойств. Постинтоксикационный эффект уменьшился в 20 раз, токсическое действие алкоголя — в два-три раза, и в шесть раз — уменьшить скорость образования алкогольной зависимости.
Ученые намерены сосредоточиться на изучении свойства ягеля для коррекции метаболических нарушений при сахарном диабете. Что касается производства водки, то это «дело будущего», считают они.