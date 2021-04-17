Диетолог назвала пользу шашлыка

В шашлыке из любого мяса есть важные для организма элементы, а пикники с шашлыками — реальный способ победить стресс. О полезных свойствах этого блюда «Ленте.ру»
рассказала диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха.
Фото: Татьяна Горд / «Коммерсантъ»Татьяна Горд / «Коммерсантъ»
По ее словам, шашлык — это источник аминокислот, в том числе незаменимых для организма человека, которые не синтезируются самостоятельно, а должны поступать с пищей. Макуха добавила, что наличие аминокислот в организме важно для формирования мышц.
Кроме того, шашлык может способствовать повышению гемоглобина, переносящего в организме железо, и стимулировать синтез мужского гормона — тестостерона. Блюдо также способствует быстрому насыщению и является источником бодрости на долгое время.
Наконец, отметила диетолог, шашлык может стать хорошим средством от стресса.
«Многие россияне ждут начала "сезона шашлыков", а при употреблении в пищу любимой вкусной еды в организме синтезируются такие гормоны счастья, как эндорфины и окситоцин, которые вызывают чувство эйфории и повышают стрессоустойчивость»