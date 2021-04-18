Эксперты назвали самый правильный способ приготовления яиц

Пока все обсуждают вред и пользу яиц, эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, как правильно их готовить. Об этом сообщают Express.

Правильным способом приготовления яиц является варка или омлет. Однако при варке не рекомендуется добавлять соль, а омлет необходимо делать с нежирным молоком.

Самым вредным способом приготовления является жарка, так как она повышает содержание жира в блюде в два раза.