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Эксперты назвали самый правильный способ приготовления яиц

Даня Виттиг
2 часа назад
Пока все обсуждают вред и пользу яиц, эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, как правильно их готовить. Об этом сообщают Express.
Эксперты назвали самый правильный способ приготовления яиц
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Правильным способом приготовления яиц является варка или омлет. Однако при варке не рекомендуется добавлять соль, а омлет необходимо делать с нежирным молоком.
Самым вредным способом приготовления является жарка, так как она повышает содержание жира в блюде в два раза.
При этом яйца полезны, так как в них содержатся витамины B2 и B12, йод и фолиевая кислота.
Ранее "Рамблер" сообщал, что говорят о яйцах диетологи.
Еда,
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