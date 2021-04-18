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Биохимик объяснила, чем может быть опасна вода в бутылках

Даня Виттиг
2 часа назад
Биохимик Мария Кулешова сообщила, что разлитая в пластиковые бутылки вода может нанести вред здоровью. Об этом сообщает «Прайм».
Биохимик объяснила, чем может быть опасна вода в бутылках
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Пластик негативно влияет на иммунную систему и функции печени. А если бутылка какое-то время постояла под солнечными лучами, то в воду попадают канцерогенные вещества, которые образуются в упаковке.
Еще одной проблемой Кулешова назвала отсутствие в бутилированной воде полезных солей и минералов, в частности магния и цинка. А в случае очистки воды методом обратного осмоса она вообще приближается по характеристикам к дистиллированной.
Впрочем, были и другие случаи, когда в питьевой воде находили нитраты, ядовитые ртуть и свинец, также обнаруживалось превышение болезнетворных микроорганизмов в десятки раз.
Еда,
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