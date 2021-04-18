Биохимик объяснила, чем может быть опасна вода в бутылках

Биохимик Мария Кулешова сообщила, что разлитая в пластиковые бутылки вода может нанести вред здоровью. Об этом сообщает «Прайм».

Пластик негативно влияет на иммунную систему и функции печени. А если бутылка какое-то время постояла под солнечными лучами, то в воду попадают канцерогенные вещества, которые образуются в упаковке.

Еще одной проблемой Кулешова назвала отсутствие в бутилированной воде полезных солей и минералов, в частности магния и цинка. А в случае очистки воды методом обратного осмоса она вообще приближается по характеристикам к дистиллированной.