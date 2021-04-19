Почему гурманы добавляют кофе в соль

В Сети рассказывают об особенном способе варить кофе. Так, многие гурманы добавляют в напиток соль. "Рамблер" выяснял, чем хорош этот рецепт.

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Оказывается, соль убирает излишнюю кофейную горечь. Так, вкусовые рецепторы, которыми покрыта спинка нашего языка, различают основные вкусы – сладкий, соленый, горький, кислый. Пища попадает на язык и запускается химическая реакция. В результате попадания пищи на язык запускается химическая реакция. Рецепторы посылают сигнал в мозг и мы различаем вкус.

Механизм, продуцирующий горький вкус, работает особенно. Сигнал "горечь" в мозг посылают ионы кальция. А соль нейтрализует их.

Какой рецепт

Известный автор кулинарных книг Элтон Браун рекомендует добавлять ¼ чайной ложки соли на 6 столовых ложек молотого кофе. Именно столько соли достаточно для нейтрализации горечи и кислого вкуса кофе и усиления присущей ему сладковатости.

При этом соль можно добавлять непосредственно перед тем, как варить кофе, или в уже готовый напиток.

Интересно, что кофе с солью придумали не сейчас. Это давняя традиция жителей стран Скандинавии и Венгрии. Там, где реки впадают в море, для приготовления кофе люди используют воду, чуть соленую на вкус. С такой водой напиток получается крепче и образуется обильная пенка.

Почему это полезно

Добавляя в кофе сливки, сахар и сиропы, вы плюсуете к напитку лишние калории, а соль безвредно улучшает его вкус.