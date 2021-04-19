Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Почта

Диетолог описала безопасную для здоровья порцию шашлыка

Lenta.ruиещё 2
9 часов назад
Чтобы организм смог правильно усвоить шашлык, за раз можно съесть не более 200-300 граммов мяса. Безопасную для здоровья порцию шашлыка в беседе с «Аргументами и фактами» описала клинический психолог-диетолог, член союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич.
Диетолог описала безопасную для здоровья порцию шашлыка
Фото:  РИА Новости РИА Новости
Эксперт отметила, что большие порции этого блюда могут негативно сказаться на работе поджелудочной железы, а также вызвать тяжесть в животе, вздутие, тошноту или метеоризм.
Кроме того, по словам диетолога, для шашлыка следует выбирать легкое для усвоения мяса, например, индейку или кролика. Ивашкевич уточнила, что крольчатина особенно полезна для людей с проблемным метаболизмом и ожирением — в этом мясе содержится много белка, а жира в нем до 15 процентов.
Специалист также посоветовала учитывать особенности собственного организма и стиля жизни, выбираясь на пикник. Так, процесс усвоения пищи у молодого человека, который несколько раз в неделю занимается спортом, будет лучше, чем у мужчины с хроническими заболеваниями, в частности, ЖКТ.
Ранее диетолог Маргарита Макуха рассказала о пользе шашлыка. По ее словам, в любом мясе есть необходимые для человека аминокислоты. Кроме того, поездка на пикник — хорошее средство для снятия стресса.
Еда,Аргументы и Факты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители