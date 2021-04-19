Диетолог описала безопасную для здоровья порцию шашлыка

Чтобы организм смог правильно усвоить шашлык, за раз можно съесть не более 200-300 граммов мяса. Безопасную для здоровья порцию шашлыка в беседе с « Аргументами и фактами » описала клинический психолог-диетолог, член союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич.

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Эксперт отметила, что большие порции этого блюда могут негативно сказаться на работе поджелудочной железы, а также вызвать тяжесть в животе, вздутие, тошноту или метеоризм.

Кроме того, по словам диетолога, для шашлыка следует выбирать легкое для усвоения мяса, например, индейку или кролика. Ивашкевич уточнила, что крольчатина особенно полезна для людей с проблемным метаболизмом и ожирением — в этом мясе содержится много белка, а жира в нем до 15 процентов.

Специалист также посоветовала учитывать особенности собственного организма и стиля жизни, выбираясь на пикник. Так, процесс усвоения пищи у молодого человека, который несколько раз в неделю занимается спортом, будет лучше, чем у мужчины с хроническими заболеваниями, в частности, ЖКТ.