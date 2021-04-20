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Диетолог назвала безопасную порцию шашлыка

Елизавета Назарова
1 час назад
Клинический психолог-диетолог, член союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич рассказала о том, сколько можно съесть шашлыка за раз без вреда для здоровья. Об этом сообщают "Аргументы и факты".
Диетолог назвала безопасную порцию шашлыка
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Эксперт рассказала, что для правильного усвоения мяса, необходимо съедать по 200-300 граммов шашлыка. В ином случае у человека могут начаться неприятности с ЖКТ: вздутие, метеоризм, тяжесть, а также проблемы с работой поджелудочной железы.
Диетолог посоветовала выбирать для шашлыка нежирное мясо кролика или индейки. Она также посоветовала полагаться на свои возможности при планировании поездки на шашлык. Например, мясо будет лучше усваиваться у молодого мужчины, который занимается спортом. Тяжелее этот процесс будет проходить у мужчины в возрасте, у которого есть проблемы с ЖКТ.
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