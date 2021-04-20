Диетолог назвала безопасную порцию шашлыка

Клинический психолог-диетолог, член союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич рассказала о том, сколько можно съесть шашлыка за раз без вреда для здоровья. Об этом сообщают "Аргументы и факты".
Эксперт рассказала, что для правильного усвоения мяса, необходимо съедать по 200-300 граммов шашлыка. В ином случае у человека могут начаться неприятности с ЖКТ: вздутие, метеоризм, тяжесть, а также проблемы с работой поджелудочной железы.
Диетолог посоветовала выбирать для шашлыка нежирное мясо кролика или индейки. Она также посоветовала полагаться на свои возможности при планировании поездки на шашлык. Например, мясо будет лучше усваиваться у молодого мужчины, который занимается спортом. Тяжелее этот процесс будет проходить у мужчины в возрасте, у которого есть проблемы с ЖКТ.