Диетолог назвала безопасную порцию шашлыка

Диетолог посоветовала выбирать для шашлыка нежирное мясо кролика или индейки. Она также посоветовала полагаться на свои возможности при планировании поездки на шашлык. Например, мясо будет лучше усваиваться у молодого мужчины, который занимается спортом. Тяжелее этот процесс будет проходить у мужчины в возрасте, у которого есть проблемы с ЖКТ.