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Овсянка оказалась опасна для людей с болезнями ЖКТ

Елизавета Назарова
4 часа назад
Американский диетолог Роксана Эсани предупредила об опасности овсяной каши. Об этом сообщает Eat This, Not That!
Овсянка оказалась опасна для некоторых людей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Овсяная каша может быть опасна для людей, страдающих от заболеваний ЖКТ, так как в ней много растительных волокон. У многих людей из-за нее развивается метеоризм. Эсани посоветовала им готовить кашу из риса, манной или кукурузной крупы.
Кроме того, эксперт предостерегла и других людей. Каша, приготовленная на молоке с подсластителями будет очень калорийна и в ней будет большое количество углеводов. Она также отметила, что стоит избегать каш быстрого приготовления, так как в них много различных добавок.
Диетолог посоветовала выбирать для каши обезжиренное или растительное молоко, а также употреблять ее с натуральными добавками, например, специями и фруктами.
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